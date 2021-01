BUND gegen Flächenfraß: Nach Jahren noch Kritik an Gewerbepark Dauersberg II

Betzdorf

Sich für die Umwelt einzusetzen, ist in Ordnung. Ein wachsames Auge auf Planungen zu haben, das ist auch notwendig. Doch nun (im Januar 2021) hat die BUND-Kreisgruppe Altenkirchen ein Positionspapier zum Vorhaben Dauersberg II formuliert. Kurzfassung: Hier wird Natur zerstört, der Flächenfraß muss aufhören und auf Leerstand in vorhandenen Gewerbegebieten wird verwiesen. Es folgt ein Aufruf. Hier heißt es wörtlich in dem Papier: „Wir appellieren an die Bürger von Steineroth, Dauersberg und Betzdorf! Lasst nicht zu, dass unsere Naturlandschaft „Dauersberger Wald“ durch ein Gewerbegebiet „Dauersberg II“ unwiederbringlich zerstört wird! Fordert einen nachhaltigen Schutz unserer Landschaft und Natur und damit auch des Menschen! Duldet nicht noch mehr Abgase und Lärm in unseren Dörfern!“