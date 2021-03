Bürgermeisterwahl: Hundhausen tritt als Kandidat für die VG Kirchen an

Längst noch nicht ist der Verlust des im Alter von nur 44 Jahren am 9. Februar plötzlich verstorbenen Maik Köhler verwunden, da müssen die heimischen Kommunalpolitiker schon die Weichen stellen für Wahlen zu seiner Nachfolge. Und da sind gleich zwei Urnengänge nötig, war der beliebte Verwaltungschef doch bekanntlich zweifacher Bürgermeister, und zwar der Verbandsgemeinde Kirchen wie der Ortsgemeinde Mudersbach. Der Wahltermin steht mit Sonntag, 6. Juni, schon fest. Eine eventuelle Stichwahl könnte zwei Wochen später stattfinden, am 20. Juni. Und: Seit gestern Abend steht der erste Kandidat fest, der sich bei den Wählern in Kirchen als Nachfolger Köhlers im Amt des VG-Chefs bewerben wird: Andreas Hundhausen von der SPD. Der 35-Jährige ist bereits Bürgermeister der Stadt Kirchen und Kreisvorsitzender der Sozialdemokraten. Bei den anderen Parteien ist noch niemand in Sicht, der gegen den Kirchener antreten würde.