Plus Betzdorf/Gebhardshain Bürgermeister für VG Betzdorf-Gebhardshain: Joachim Brenner möchte Bindeglied zur Verwaltung sein Von Daniel-D. Pirker i Brenner möchte Bindeglied zur Verwaltung sein Foto: Daniel-D. Pirker Die erst 2017 fusionierte Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bekäme mit dem 51-jährigen CDU-Kandidaten und derzeitigen hauptamtlichen Ersten Beigeordneten einen Bürgermeister, der in beiden Orten prägende Lebensstationen genommen hat. Welche Ziele will er anpacken? Von welchen Werten lässt er sich dabei leiten? Lesezeit: 3 Minuten

In Gebhardshain ist er aufgewachsen, hat dort bis heute seinen Lebensmittelpunkt. Und in Betzdorf startete er nach einer Ausbildung zum Werkzeugmacher, dem Zivildienst und dem Fachabitur eine Ausbildung im Betzdorfer Rathaus, die er als Landesbester abschloss. Am 9. Juni könnte der 51-jährige Christdemokrat nun zum Bürgermeister der 2017 fusionierten Verbandsgemeinde ...