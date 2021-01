Schutzbach

Ach, es könnte so schön sein: Gedeckte Tische mit Tannengrün, weihnachtliche Klänge bei Kerzenlicht und Plätzchenduft – der neue Anbau am Bürgerhaus in Schutzbach ist geradezu prädestiniert für eine schöne Adventsfeier: modern und gemütlich zugleich. Doch die Schutzbacher werden sich bis nächstes Jahr gedulden müssen. Denn abgesehen davon, dass Corona gesellige Zusammenkünfte aktuell nicht zulässt, sind die Arbeiten am Erweiterungstrakt vor einiger Zeit zum Erliegen gekommen und werden 2020 auch nicht mehr vollendet.