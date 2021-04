Altenkirchen/Flammerfeld Bürgerbüros: In Altenkirchen und Flammersfeld startet die Online-Terminvergabe Ob Personalausweis oder Wohnsitzummeldung – für diese Leistungen können Termine in den beiden Bürgerbüros in Altenkirchen und Flammersfeld ab sofort online unter www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de gebucht werden. „Das Bürgerbüro ist einer der publikumsintensivsten Bereiche der Verwaltung. Insbesondere jetzt zu Pandemie-Zeiten ist es wichtig und sinnvoll, den Besucherfluss durch vorherige Terminvereinbarung zu steuern.

Die Online-Terminvergabe erleichtert dies für beide Seiten und hilft, Abläufe zu optimieren“, so Bürgermeister Fred Jüngerich. Sebastian Pfeiffer, stellvertretender Fachbereichsleiter Bürgerdienste, betont: „Der Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger ist, dass diese nun überall und jederzeit auch außerhalb der Öffnungszeiten mit wenigen Klicks ihren Termin in einem der beiden Bürgerbüros buchen können.“ Mit dem Angebot wird der Service für alle in den Bürgerbüros verbessert. Zudem werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet. Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen.