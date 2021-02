„Die beiden Bücher von Ulla Hahn sind da und können abgeholt werden“, teilt Ute Merker einer Kundin am Telefon mit. Auch in der Pandemie hat das Team der Ökumenischen Stadtbücherei in Betzdorf gut zu tun. Denn seit knapp vier Wochen besteht für die Nutzer die Möglichkeit, telefonisch oder per Mail Medien aller Art vor zu bestellen und dann abzuholen. Ein Angebot, dass bei den Bürger gut ankommt. Vor allem ein anderer Service boomt förmlich.