Buckelpisten, Baustellen, bewältigte Projekte: Unsere Landesstraßen vor der Landtagswahl im Check

Gäbe es eine Rangliste zeitloser Themen mit hohem Aufregerpotenzial – der Ärger über kaputte Straßen dürfte in der Hitparade recht weit oben landen. So ist es kein Wunder, dass Forderungen und Versprechen hinsichtlich einer besseren Verkehrsinfrastruktur zu den Evergreens im Wahlkampf zählen. Die RZ nimmt im Vorfeld der Landtagswahl die Situation der Landesstraßen im AK-Land unter die Lupe: Wo hat sich seit der letzten Wahl 2016 etwas getan? Wo stehen Baustellen an? Und wo sind die „ewigen“ Schlaglochpisten im Kreis? Ein Überblick: