Buchungsfehler: 2,4 Millionen Euro weniger in der Kasse der VG Altenkirchen-Flammersfeld

Altenkirchen

Der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld stehen in diesem Jahr 2,4 Millionen Euro weniger zur Verfügung als ursprünglich gedacht. Ein Buchungsfehler, der jetzt entdeckt wurde, schmälert die allgemeine Rücklage der liquiden Mittel der VG. Dies gab jetzt Bürgermeister Fred Jüngerich in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates bekannt. „Wir können also nicht mit einer Rücklage von 5,6 Millionen Euro aus der früheren Verbandsgemeinde Altenkirchen, mit der wir nicht gedeckte Investitionen tätigen und den Investitionskredit der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld ablösen wollten, rechnen“, so der Verwaltungschef. Vielmehr sind es nur noch 3,2 Millionen Euro, die der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in diesem Jahr an liquiden Mitteln zur Verfügung stehen.