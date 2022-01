„Die Menschen liegen mir am Herzen. Ich möchte ihnen Mut geben.“ Das sagt Mikel Marz und schlägt damit die Brücke zu seinem neuen Buch „Wenn Träume Deine einzige Hoffnung sind!“. In der autobiografischen Erzählung schildert der 57-jährige Wahl-Wissener seinen kurvenreichen, mitunter sehr schmerzhaften Lebensweg, der ihn beruflich in die Position eines gefragten Motivationscoaches, Burnout-Experten, Referenten und Autors geführt hat.