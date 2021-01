Bruche/Scheuerfeld

Kurz vor dem Jahreswechsel erhielt die Stadt Betzdorf ein Schreiben der Kreisverwaltung Altenkirchen, in dem auf die unsachgemäße Ablagerung einer erheblichen Menge Grünschnitt auf einem städtischen Grundstück hingewiesen wurde – verbunden mit der Aufforderung, diesen ordnungsgemäß zu entsorgen. „Tatort“ ist ein Flurstück in der Gemarkung Scheuerfeld zwischen Betzdorf-Bruche und Scheuerfeld, nahe dem Sportplatz an der Waldstraße. Zeitgleich wurde auf dem an das städtische Grundstück angrenzenden Waldweg, der zur Ortsgemeinde Scheuerfeld gehört, ebenfalls Grünabfall illegal entsorgt.