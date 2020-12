Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 23:59 Uhr

Bürdenbach

Bruchermühle: Bundesstraße 256 erhält neue Decke

Risse und Verdrückungen in der Fahrbahn der B 256 sind im Bereich der Kreuzung Bruchermühle zur L 269 nicht mehr länger ein Ärgernis für Autofahrer. Der Landesbetrieb Mobilität ist derzeit dabei, die Fahrbahndecke in dem Bereich im Zuges seines Kleinflächenprogramms zu erneuern. Die Maßnahme, die unter halbseitiger Sperrung der B 256 läuft, soll schon heute abgeschlossen sein, kündigt Christian Willwacher von der Masterstraßenmeisterei Betzdorf an. Insgesamt dauern die Bauarbeiten lediglich drei Tage. Die Binder- und Deckschicht wird dabei komplett abgefräst und die oberste Schicht des Fahrbahnbelags neu aufgebracht.