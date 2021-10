Brucher Paar kämpft um die Superhochzeit im TV

Sie sind seit 1999 ein Paar, leben seit 2001 in Bruche zusammen, verstehen sich prächtig und sind nach wie vor ineinander verliebt – aber geheiratet haben sie in all den Jahren nicht. Kein Wunder, dass es Ute Weber als einen „indirekten Heiratsantrag“ verstand, als im November vor einem Jahr ihr Telefon klingelte und ein Mitarbeiter des TV-Senders VOX erklärte, dass sie und ihr Lebensgefährte Carsten Floß es geschafft hätten und als Kandidaten zur neuen Show „Guidos Wedding Race“ eingeladen seien – wo das Siegerpaar eine sensationelle TV-Hochzeit gewinnt. „Carsten hatte mir gar nichts davon gesagt, dass er sich da für uns beworben hatte“, lacht die 50-jährige Blondine. „Und so habe ich mich natürlich riesig gefreut ...“