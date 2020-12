Betzdorf

Ein neues Programm, neue Lieder, ein neues Motto: Der Gospel & Worship Chor Haste Töne aus Betzdorf-Bruche veranstaltet am 3. und 4. April, jeweils 19.30 Uhr, zwei Konzerte in der Stadthalle. Mit Band, mit Streichern und dem gewohnten Elan auf der Bühne, wofür die jungen Leute um Chorleiter Markus Neuroth bekannt sind. Auch die Soul Teens sind an den beiden Abenden wieder mit von der Partie.