Plus Betzdorf Brenner nun offiziell CDU-Kandidat: Vom Beigeordneten zum Bürgermeister der VG Betzdorf-Gebhardshain? Dass die CDU Joachim Brenner als Kandidaten für die Nachfolge von Bernd Brato (SPD) aufstellen wird, gilt schon seit Längerem als sicher. Nun haben die Christdemokraten den 51-jährigen hauptamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain offiziell zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gekürt. Bis dato ist der Diplom-Verwaltungsbeamte der einzige Bewerber für die Wahl am 9. Juni. Von Daniel-D. Pirker

72 Mitglieder CDU-Mitglieder waren am Donnerstagabend in der Scheune des Breidenbacher Hofs zusammengekommen, um die Kandidatenliste für die Verbandsgemeinderatswahl aufzustellen – und nicht zuletzt, um Joachim Brenner nun auch offiziell als Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain zu nominieren. Der Diplom-Verwaltungswirt ist seit der Fusion im Jahr 2017 ...