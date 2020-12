Betzdorf

Bereits seit Jahren wird über den Rasenplatz im Stadion auf dem Bühl in Betzdorf diskutiert. Er ist nicht mehr im besten Zustand. „In den nächsten Jahren müssen wir da dran“, verdeutlichte Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer gestern in der Sitzung des Rates in der Betzdorfer Stadthalle. Schließlich, auch das machte der Stadtchef deutlich, „befindet sich der Fußballverein wieder in ausgezeichneter Verfassung“. Hier wurde vor allem die gute Jugendarbeit hervorgehoben.