Daaden/Herdorf

Schnelle Internetverbindungen sind heute ein wichtiger Standortfaktor, vor allem für Wirtschaftsunternehmen. In der VG Daaden-Herdorf will man alle Aspekte rund um den Breitbandausbau künftig bei der Verwaltung in Daaden konzentrieren. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.