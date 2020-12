Helmenzen

Die Erinnerungen an die sogenannte gute alte Zeit leben in der Museumsscheune des Arbeitskreises für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege in Helmenzen weiter. Ab sofort ist die Scheune, die ein kleines heimatkundliches Museum ist und in der zahllose erhaltenswerte Arbeits- und Gebrauchsgegenstände aus unserer Heimat gesammelt wurden und werden, wieder für Besucher geöffnet. Jeden Sonntag, bis einschließlich 27. September, besteht hier zwischen 14 und 17 Uhr die Möglichkeit, sich über Dinge des täglichen Lebens, die heute vielfach nicht mehr im Gebrauch sind, und an das früher oft sehr schwierige Leben der Menschen im Westerwald erinnern, zu informieren.