Brand in Mudersbach: Feuerwehrmann während Einsatz leicht verletzt

Rund vier Stunden waren Einsatzkräfte der Feuerwehr seit Freitagmorgen damit beschäftigt, den Brand eines Wochenendhauses in Mudersbach zu bekämpfen. Im Verlauf des Einsatzes musste das Gebäude teilweise abgerissen werden. Zudem wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

In den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehreinheiten aus dem Ausrückebereich Siegtal (Brachbach, Mudersbach, Niederschelderhütte) sowie die Löschzüge Kirchen und Wehbach (mit Atemschutzkomponente) zusammen mit dem DRK-Ortsverein Kirchen zu einem Brand in Mudersbach gerufen.

Wie die VG-Feuerwehr mitteilt, musste das betroffene Wochendhaus oberhalb des Friedhofs teils abgerissen werden mit einem Bagger. Daneben wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Nach etwa vier Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Laut Feuerwehr war zunächst lediglich eine unklare Rauchentwicklung gemeldet worden, doch während der Anfahrt zur am Waldrand gelegenen Wochenendhausanlage wurde die Alarmstufe auf Gebäudebrand erhöht. „Eine richtige Entscheidung angesichts der schwierigen Zufahrt und der begrenzten Wasserversorgung“, so die Feuerwehr. In einer Erstmeldung hatte die Polizei geschrieben, dass die Brandursache noch unklar ist.