Brachbacherin lässt sich Lebensmut nicht rauben: Eine Künstlerin mit Courage

Ein Aquarell im Hintergrund, vor sich Farben und Pinsel und in der Hand das Skizzen- und Gedichtbuch mit dem Namen „Chemopainting“: Mit Energie und viel Kreativität meistert die an Brustkrebs erkrankte Brachbacher Künstlerin Nina Niederhausen (die mit ihrem Beispiel auch anderen Erkrankten Mut machen möchte) ihren Alltag, wobei sie den Blick gleichzeitig schon in die Zukunft richtet. Foto: Thomas Hoffmann