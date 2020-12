Brachbach: Der Ort investiert in Bahnhof, Kita und Gemeindezentrum

Brachbach

Der Gemeinderat Brachbach hat für wichtige Investitionen im Jahr 2021 die Weichen gestellt. Die Gemeinde will rund 1,8 Millionen Euro in verschiedene Bauprojekte stecken. Ganz oben auf der Liste steht dabei die Sanierung des Bahnhofs Brachbach. Der Anteil der Ortsgemeinde für Bau- und Planungskosten bei diesem Projekt beträgt 75.000 Euro. „Die Submission zum Bauvorhaben ist auf den Weg gebracht worden. Mehrere Angebote liegen bei der Deutschen Bahn vor, im Januar sollen die Aufträge vergeben werden, dann ist im März mit dem Baubeginn zu rechnen“, fasste der Erste Beigeordnete Reinhard Zöller bei der Ratssitzung am Dienstagabend in der Peter-Hussing-Halle zusammen.