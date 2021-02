Brachbach: Budget fürs Gemeindezentrum soll eingehalten werden

Das künftige Gemeindezentrum in Brachbach soll im Rahmen des bisher festgelegten Budgets gebaut werden. Der Bau- und Umweltausschuss spricht sich in einer digitalen Sitzung einmütig dafür aus. Damit verzichtet die Gemeinde – zunächst jedenfalls – auf den Ausbau des ersten und des zweiten Untergeschosses. In das Gebäude werden auch keine Lüftungsanlage und auch keine Klimatechnik eingebaut. Das Gesamtbudget liegt bei rund drei Millionen Euro. Eine Zuwendung in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro ist an das Gesamtbudget geknüpft. Diese Zuwendung und im Umkehrschluss auch das Budget darf nicht überschritten werden, da ansonsten eine baufachliche Prüfung ansteht.