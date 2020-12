Hemmelzen

Den Beleg über 190 Euro hat er aufgehoben. Investiert hat Wolfgang Grineisen aus Hemmelzen diesen Betrag am 7. September in 200 Briefmarken á 95 Cent. 193 dieser Marken hat er auf Postkarten geklebt, die er kurz danach an die Ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen nach New York geschickt hat. Doch bis jetzt wartet der 82-Jährige vergeblich auch auf nur eine Antwort.