So mancher dürfte in Corona-Zeiten seinen Blick für die Natur geschärft haben. Spaziergänge in aller Abgeschiedenheit durch Wald und Flur sind für viele zum Ausgleich für das Arbeiten im Homeoffice geworden. Doch was wächst denn da so eigentlich am Wegesrand? An welcher Blume, welchem Baum läuft man da gerade vorbei? Die Antworten auf solche Fragen gibt der promovierte Botaniker Frank Erdnüß in seinem Buch „Pflanzen bestimmen für Dummies“, das aktuell erschienen ist.