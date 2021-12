Rund 800 Booster-Impfungen sollen am kommenden Samstag, 11. Dezember, und Sonntag, 12. Dezember, im Festzelt auf dem Gelände des Oberwambacher Getränkehändlers Michael (Muli) Müller in der Hauptstraße 2 gespritzt werden. Dafür wird das Festzelt, in dem normalerweise Oktoberfeste stattfinden, kurzfristig zur Impfstelle umfunktioniert.