Scheuerfeld

Bombiger Fund in Scheuerfeld: Angler zieht Sprenggranate an Land

Da staunte ein Angler an der Sieg in Scheuerfeld nicht schlecht über das, was er da für einen „Fisch“ an seiner Angel hatte. Wie sich herausstellte, zog der Mann keinen Fisch, sondern eine Sprenggranate an Land.