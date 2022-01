„Blitzer“ aus Rache besprüht: Mann in Siegen auf frischer Tat erwischt

Geblitzt wird niemand gerne. Doch Rache an dem Gerät üben dann wohl die Wenigsten. In Siegen indes hat nun ein Mann genau das versucht – und damit für eine Anekdote gesorgt, die amüsieren kann.

Zwei Polizisten haben am frühen Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Eiserfelder Straße in Siegen diesen Mann bei Farbschmierereien auf frischer Tat ertappt.

Der 59-Jährige war gerade dabei, einen mobilen Blitzeranhänger der Stadt Siegen zu besprühen, als die Beamten vorbeikamen. Die Ordnungshüter sprachen den Mann auf seine Machenschaften an: Dieser räumte daraufhin ein, dass er selbst vor Kurzem geblitzt worden sei und sich habe „rächen“ wollen.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Den Mann erwartet nun nicht nur die Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Geschwindigkeitsverstoßes, sondern zusätzlich noch eine Strafanzeige.