Giershausen

Weil er blindlings seinem Navigationsgerät vertraut hat und in einen Feldweg gefahren ist, hat der Fahrer eines Heizöllasters am Dienstagmorgen in Giershausen beinahe eine Umweltkatastrophe ausgelöst. Nur dank des Eingreifens der Feuerwehr wurden ein Umkippen des Anhängers und das drohende Auslaufen von circa 11.000 Liter Heizöl in einen Bach verhindert.