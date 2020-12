Hövels

Wie so viele Selbstständige bekommt auch die Fotografin Silvana Denker aus Hövels die Auswirkungen der Corona-Pandemie hart zu spüren. Aufträge fallen weg, viele Firmen haben derzeit kein Interesse oder keine Kapazitäten für Kooperationen, Einkünfte fehlen, Fernreisen sind kaum möglich. Doch die umtriebige 36-Jährige, die auch als Model arbeitet, lässt sich davon nicht unterkriegen. Aktuelles Beispiel: Voraussichtlich am kommenden Montag ist eine Porträtserie von ihr als Collage auf dem Times Square in New York zu sehen.