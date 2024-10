Blick in die Bilanz: Auch im Kreis Altenkirchen gibt es positive Signale am Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober wie bereits im Vormonat leicht gesunken. Sie bleibt jedoch 6 Prozent über dem Vorjahreswert. Zum Monatsende verzeichnet die Statistik für den Agenturbezirk der Arbeitsagentur Neuwied 9284 arbeitslose Menschen in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied.

Das sind 168 weniger als im Vormonat, aber 526 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent. Im vergangenen Jahr lag sie im Oktober bei 5,1 Prozent. „Auffällig ist, dass die Statistikdaten der beiden Landkreise zeigen, dass die Entwicklung immer weiter auseinanderdriftet“, sagt Stefanie Adam, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuwied. „Inzwischen hat der Landkreis Altenkirchen eine Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent – und liegt damit 0,5 Prozentpunkte über der Quote des Landkreises Neuwied.“

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre jüngsten Zahlen für den Arbeitsmarkt im Landkreis Altenkirchen veröffentlicht. Foto: dpa/Sonja Wurtscheid

Das spiegelt sich auch auf dem Stellenmarkt wider. Während der Monat insgesamt mit einem erfreulichen Zugang von 446 neuen Stellenangeboten abschließt, was ein Plus von 144 Stellen im Vergleich zum Vormonat bedeutet, entfallen nur 138 davon auf den Landkreis Altenkirchen. „Wir betrachten dieses Signal dennoch als durchaus positiv – ein Zuwachs auf 47,7 Prozent bei den Stellen im Vergleich zum Vormonat bedeutet gleichzeitig deutlich mehr neue Chancen für Menschen, die derzeit ohne Job sind oder ihren Job demnächst verlieren“, so Stefanie Adam.

2160 Menschen arbeitslos gemeldet

Der Bestand steigt um 16 auf 2497 offene Stellen. Laut der Statistik der Arbeitsagentur liegen die Zu- und Abgänge der Arbeitslosen im Monatsverlauf auffällig über dem üblichen Niveau. Das bedeutet, es herrschte eine besonders hohe Fluktuation. So meldeten sich im Oktober 2160 Personen arbeitslos, nachdem sie zum Beispiel eine berufliche Tätigkeit oder Ausbildung beendet oder an einer Maßnahme teilgenommen hatten. Gleichzeitig konnten sich 2351 Männer und Frauen aus der Arbeitslosigkeit abmelden. Darunter starteten 653 Personen in eine Erwerbstätigkeit und 723 Personen eine Ausbildung oder Maßnahmeteilnahme.

Und abschließend der geteilte Blick auf die beiden Landkreise, die von der Arbeitsagentur Neuwied betreut werden: Im Kreis Altenkirchen sind derzeit 4036 Menschen ohne Beschäftigung. Das sind 5 Männer und Frauen weniger als im Vormonat und 289 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote bleibt gleich bei 5,6 Prozent und liegt 0,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Im Kreis Neuwied liegt die Quote bei 5,1 Prozent. Sie ist im Monatsverlauf um 0,2 Prozentpunkte gesunken.