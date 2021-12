Bleibt alte Eiche erhalten? 350 Jahre alter Baum in Wissen ist eigentlich tot

Die alte Eiche am Hof Hagdorn in der gleichnamigen Wissener Gemarkung könnte viel erzählen, immerhin steht sie seit etwa 350 Jahren, wurde also zu der Zeit gepflanzt, als es noch kein Deutschland im heutigen Sinne gab, sondern nur das in viele kleine Fürstentümer zersplitterte Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Umso mehr schmerzt es, wenn ein solch alter Riese, dessen Stammdurchmesser im Laufe der Jahrhunderte auf etwa 1,80 Meter angewachsen ist und dessen Höhe ungefähr 28 Meter beträgt, ein Opfer von heißen Sommern und Schädlingen wird.