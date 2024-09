Plus Betzdorf

Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen: Konzert zum Geburtstag

Von Claudia Geimer

i Das sinfonische Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen wusste beim Konzert in Betzdorf zu überzeugen. Foto: Claudia Geimer

Bei einem Konzert zum Thema „Freiheit“ darf das Werk „Ode an die Freude“ nicht fehlen. Und so stimmte das sinfonische Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen unter der Leitung von Kreisdirigentin Nadine Reuber das Stück von Beethoven in einer Bearbeitung für Blasmusik an. Ein Höhepunkt beim Konzert zum 50-jährigen Bestehen des Kreismusikverbandes Altenkirchen in der Betzdorfer Stadthalle.