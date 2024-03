Plus Kirchen-Herkersdorf Bis Ostern: Wegen Krankheit schließt Schule in Herkersdorf Von Thomas Leurs i Die Herkersdorfer Außenstelle der Grundschule auf dem Molzberg ist gerade geschlossen. Foto: Thomas Leurs In der Außenstelle der Kirchener Grundschule im Ortsteil Herkersdorf unterrichten zwei Lehrerinnen zwei Kombi-Klassen. Da eine der beiden Lehrerinnen nun schon länger krank ist, hat der Schulleiter Lars Lamowski entschieden, dass die Kinder erst einmal am Hauptstandort unterrichtet werden. Mit einer dauerhaften Schließung der Außenstelle habe das nichts zu tun, wie der Schulleiter betont. Lesezeit: 2 Minuten

39 Kinder werden aktuell in der Außenstelle der Kirchener Grundschule in Herkersdorf beschult. Die Kinder werden dabei in sogenannten Kombi-Klassen unterrichtet. Das heißt, zwei Klassenstufen sind jeweils zusammen in einer Klasse. Die Klassenstufen 1 und 2 besteht aus 16 Kindern, die Klassenstufen 3 und 4 sind 23 Kinder. Das Problem: ...