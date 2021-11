Das Schicksalsdatum der deutschen Geschichte, der 9. November, war Thema im Unterricht der zehnten Klasse der Bertha- von-Suttner-Realschule Plus auf dem Bühl in Betzdorf. Lehrerin Irma Schwenk-Meinung hat sich im Unterrichtsfach Gesellschaftslehre mit den 23 Schülern über die historischen Ereignisse unterhalten. Sie hätten erfahren, was an diesem Datum passiert ist, gibt ein Teil der Jugendlichen selbst Auskunft.