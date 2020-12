Birnbach

Kleine Gespenster, die in luftigen Höhen flattern, ausrangierte Gabeln, Löffel und Schlüssel, die im Wind klimpern, und ein Specht, der an einen Baumstamm klopft: Schon seit 15 Jahren lädt der Entdeckerweg in Birnbach kleine und große Spaziergänger ein, die Natur mit allen Sinnen zu erleben.