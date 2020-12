Wissen

Die Kitas in Birken-Honigsessen und in Schönstein sollen im kommenden Jahr erweitert werden, und zwar nicht durch einen massiven Anbau, sondern durch Modulelemente, die dann langfristig angemietet werden. Beide Kitas erhalten eine zusätzliche Gruppe, wobei an der Kita St. Elisabeth in Birken-Honigsessen der Bedarf am drängendsten ist. In Schönstein besteht die Option, eine zweite Gruppe aufzustocken.