Birken-Honigsessen: Spenden für nachhaltiges Projekt

Für die ökologische und nachhaltige Gestaltung des Außenbereichs am Schützenhaus in Birken-Honigsessen hat sich die Schützenjugend etwas überlegt: Geplant ist eine Bienenblumenwiese mit Findlingen, Sitzgelegenheiten und Insektenhotels.

Wie es in einer Mitteilung heißt, liegt dieses Vorhaben den jungen Mitgliedern der Schützenbruderschaft sehr am Herzen. Der Start des Projektes wurde durch eine Baumspende seitens des Dachverbandes BDSJ (Bund der St.-Sebastianus-Schützenjugend) erleichtert. Aufgrund der Corona-Krise hat sich die Jugendabteilung entschieden, 2020 keine Mitgliedsbeiträge einzuziehen beziehungsweise die Möglichkeit einer Spende anzubieten. Da die Jugendlichen sich momentan nicht treffen können, ist das Projekt ins Stocken gekommen. Gemeinsame Arbeit ist derzeit nicht möglich.

Kurzerhand meldete die Schützenjugend ihr Projekt bei der Spendenaktion „Heimatliebe“ der Sparkasse Westerwald-Sieg an – mit Erfolg. Der Dank geht an alle Spender für die erreichte Summe von 1000 Euro. Mit dem Geld soll am Schützenhaus ein nachhaltiges Fleckchen Erde entstehen – der Arbeitseinsatz der Jugend hierfür soll erfolgen, sobald es die Corona-Pandemie zulässt.