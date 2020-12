Westerwald

Westerwald Spannende Abenteuer erleben, heimische Natur erkunden und dabei soziale Fähigkeiten erlernen: Das sind die Prämissen des gemeinnützigen Vereins Waldritter, der seit 2013 auch im Westerwald agiert. In Kooperation mit dem Rotenhainer Ortsverein Historica treffen sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren Teamern an und in der Alten Burg von Rotenhain zu ihren Abenteuern in dem Fantasieland Silvanien. Der Initiator und Leiter der Waldritter Westerwald, Jörg Podlinski, sagt: „Wir wachsen, nicht nur hier in der Region, sondern deutschlandweit“. Wir haben mit ihm über die Zukunft der Waldritter in der Region gesprochen.