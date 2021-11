Das Dorf Weyerbusch liegt mitten im Zentrum des Wirkungskreises von August Sander, der mit seinen Porträts den Menschen des Westerwalds ein bleibendes Denkmal gesetzt hat. An dieses Wirken soll künftig der August-Sander-Weg erinnern – ein Leaderprojekt, an dem sich die Ortsgemeinde mit circa 2000 Euro beteiligen wird. Das hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus „Sonnenhof“ einstimmig beschlossen.