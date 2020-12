Bilderrahmen im Betzdorfer Gymnasium: Hier brennt nichts mehr an

Betzdorf

Kunstarbeiten und Arbeitsergebnisse der Erasmus-Projekte werden in Zukunft im Betzdorfer Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in ganz modernen Bilderrahmen präsentiert. Sie sind mit Sicherheitsglas versehen und genügen den Vorschriften in Sachen Brandschutz. 19 dieser besonderen Alurahmen hat die Schule gekauft. Es sind Halbe-Rahmen aus Kirchen. Rund 3300 Euro wurden für diese besonderen Magnetrahmen investiert. Das erläuterten gestern die Oberstudienräte Kai-Uwe Körner und Jens Wöllner. Körner ist Fachleiter der Fachschaft Bildende Kunst, Wöllner betreut die Erasmus- und Comenius-Projekte. Mit den neuen Rahmen können nun wieder künstlerische Arbeiten der Schüler präsentiert werden sowie Arbeitsergebnisse der Erasmus-Projekte im gesamten Schulgebäude gezeigt werden.