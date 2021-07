Bilanz stimmt an der Uni Siegen: Studierendenwerk erzielt Überschuss

Das Studierendenwerk Siegen hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro abgeschlossen. Trotz Corona und Kurzarbeit im Bereich Gastronomie ist das Geschäftsjahr gut ausgefallen. Detlef Rujanski, Geschäftsführer des Studierendenwerks, erklärt: „Im März mussten wir unsere Mensen und Cafeterien aufgrund der behördlichen Anordnung schließen und unsere Mitarbeiter aus dem Bereich Gastro nach Hause schicken. Der Überschuss resultiert daraus, dass wir den jährlichen Landeszuschuss, den wir normalerweise zur Subvention der Mensa-Essen verwenden, nicht mehr entsprechend einsetzen konnten. Außerdem konnten wir aufgrund neuer tarifvertraglicher Regelungen für den öffentlichen Dienst Kurzarbeitergeld beantragen. Das hat uns sehr geholfen. So konnten wir betriebsbedingte Kündigungen vermeiden.“ Der Jahresüberschuss 2020 wurde wie in den Vorjahren komplett in die Rücklagen eingestellt. Diese werden in das anstehende Wohnheim-Projekt am Effertsufer investiert.