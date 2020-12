Daaden/Weitefeld/Attendorn

„Bleiben Sie gesund!“ Mit diesem dringenden Wunsch beendet die Mubea Gruppe das außergewöhnliche Jahr 2020. Das Unternehmen aus der Automobilzuliefererbranche mit Hauptsitz in Attendorn, das auch Standorte in Daaden und Weitefeld hat, zieht in einer Pressemitteilung eine Bilanz dieses von der Corona-Pandemie und ihrer Folgen geprägten Jahres.