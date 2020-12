Mudersbach

„Los geht's! Heey! Come on! Ab geht die Post!“, so klingt die Kirmes. Dazu gibt es viel Rummelgeschrei, blinkende Lichter und duftende Zuckerwatte – aber natürlich nicht dieses Jahr. Doch trotz Corona-Krise wollte der Bürgerverein die Mudersbacher Kirmes, die regelmäßig Hunderte Menschen anlockt, nicht einfach ausfallen lassen. Ein zehnminütiges Feuerwerk erleuchtete am Kirmessamstag die Nacht. Der Bürgerverein hatte die „Mudersbacher Kirmes dähem“ ausgerufen.