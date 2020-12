Betzdorf

Es ist schon ein Ärgernis. Die zwei Einsätze am Bienenfutterautomat in Betzdorf wurden geklaut. Standort des gelben Automaten (alter Kaugummiautomat, der aufbereitet wurde) befindet sich gleich gegenüber vom Rathaus in der Hellerstraße. Im Automaten befindet sich u. a. Saatgut für Pflanzen, die für Bienen nützlich sind. Es ist ein Projekt für den Insektenschutz.