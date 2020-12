Neunkirchen

Als Ermittler in einem Mordfall auf der Spur des Täters sein, reisen in der Zeit, um als Protagonistin eines Historiendramas oder Fantasyepos spannende Abenteuer zu erleben, mehr über das Leben einer bekannten Persönlichkeit erfahren, mit dem Kopf in ferne Länder reisen oder nach Kochrezepten oder Bastelanleitungen suchen: Das alles ermöglichen Bücher. So vielfältig die Genres, die vom Liebesroman bis zum Thriller, vom Sachbuch bis zum Science-Fiction, vom Reiseführer bis zum Comic reichen, so abwechslungsreich und unerschöpflich sind laut Bibliothek der Gemeinde Neunkirchen die Geschichten.