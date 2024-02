Bewohnerin wurde dank Rauchmelder auf Feuer aufmerksam: Kabelbrand schnell gelöscht in Wehbach

Plus

Wie wichtig funktionierende Rauchmelder sind, wurde nun in den frühen Morgenstunden des Karnevalssamstags im Kirchener Ortsteil Wehbach deutlich. Dank dem Warngerät wurde eine Bewohnerin schnell auf einen Kabelbrand in ihrer Wohnung in der Koblenz-Olper-Straße aufmerksam. Der Schmorbrand in einem Mehrfamilienhaus konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr rasch gelöscht werden.