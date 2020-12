Daaden

„Bleiben Sie gesund!“ – ob beim Bäcker, an der Supermarktkasse, am Ende von Telefongesprächen und E-Mails und nicht zuletzt in den vielen Sondersendungen im Fernsehen: Seit Monaten hört man allüberall die Abschiedsformel, die wie die Mund-Nasen-Maske gewissermaßen zu einem Symbol in der Corona-Krise geworden ist. Der Daadener Turnverein lässt auf Worte nun Taten folgen: Dort wurde ein Freizeitangebot auf die Beine gestellt, mit dem sich auch in Corona-Zeiten jeder fit halten kann – und das ganz individuell in der freien Natur.