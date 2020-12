Betzdorf

Torsten Gersemsky von der DLRG-Ortsgruppe Betzdorf/Kirchen hat die höchste Auszeichnung erhalten, welche die DLRG ihren Mitgliedern zukommen lassen kann: das Verdienstzeichen in „Gold mit Brillant“. Die Urkunde trägt die Unterschriften des Präsidenten der DLRG, Achim Haag und die des Präsidenten des Landesverbandes in Rheinland-Pfalz, Ralf Bogler. DLRG-Mitglieder erhalten diese Auszeichnung, wenn sie mehr als 30 Jahre in der DLRG in vorbildlicher Weise aktiv waren.