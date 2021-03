Freude verbreiten, die Menschen in die Natur und an schöne Orte in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bringen – das möchten die Jugendpflege der VG sowie das Projekt „Betzdorf digital“ mit einer gemeinsamen Osteraktion. Sie nennt sich „Eicatcher“ und stellt eine individuelle Ostereiersuche für die ganze Familie dar.