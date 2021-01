Betzdorf

Medizinische Masken kostenlos an bedürftige Mitbürger ausgeben – das ist das Anliegen von Tanja Schwan-Irle aus Betzdorf. Die 42-Jährige hat vor einigen Tagen spontan eine Initiative gestartet, um den ab heute in Bus, Bahn und in Geschäften vorgeschriebenen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu sammeln und an Personen mit niedrigem Einkommen weiterzugeben.