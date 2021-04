Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren wurde gestern am Amtsgericht in Betzdorf der 33-jährige Syrer Adil O. (alle Namen von der Redaktion geändert) verurteilt. Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Beatrice Haas sah es als erwiesen an, dass sich der Mann 2018 in Betzdorf und Umgebung an seinen Nichten Amira (zur Tatzeit 14 Jahre alt) und Bahira (damals 12) vergangen hat. Der Verteidiger will allerdings Berufung einlegen.